Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli şartları 2024 Yeni yılın ilk zamlarından bedelli askerlik ücreti de nasibini aldı. Vatani görevini yapacak olan adaylar için 2024 bedelli ücreti duyuruldu. Peki, bedelli ne kadar? Bedelli kaç TL oldu? İşte yeni ücret...

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TÜİK enflasyon verilerini açıkladı; memur ve emekli zamları belli oldu.

Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu.

Akabinde ise bedelli askerlik ücretleri de zamlandı.

6 Haziran 2019 tarihinde kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, belirlenen para karşılığında 1 ay olmak üzere yapılıyor.

Bedelli için para biriktirenler ise 2024 yılındaki zammı merak ediyor.

Ocak-Temmuz tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

Peki 2024 bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç para? İşte detaylar...

Zamlı bedelli ücreti 2024

Bedelli askerlik ücreti, yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL'ye yükseldi.

Bedelli askerlik şartları

1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya

kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

2. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.