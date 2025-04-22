Yeni bir renk keşfedildi: İşte adı ve görüntüsü

Yağmur Uçar

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’deki araştırmacılar, mavi ve yeşilin yeni bir tonu olarak tanımladıkları ve "Olo" adını verdikleri bir renk keşfetti.

Bu yeni rengin, bilinen tonlardan çok daha yoğun bir doygunluğa sahip olduğu öne sürüldü.

New Scientist’in haberine göre, özel bir cihaz sayesinde algılanabilen bu renk şu ana kadar yalnızca beş kişi tarafından görüldü.

Yeni keşfedilen Olo rengi, bilim insanlarının Oz adını verdikleri bir lazer cihazı kullanarak elde edildi.

"ÇOK PARLAK"

Bu cihaz, yalnızca M koni hücrelerinin uyarılmasını sağladı ve bu da deneklerin "benzeri görülmemiş doygunluktaki mavi-yeşil" rengi görmesine neden oldu.

Araştırma ekibinden Ren Ng, "Bunu tarif etmek çok zor; çok parlak," diyerek, yeni keşif hakkında düşüncelerini paylaştı.

"Olo" rengi, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı.