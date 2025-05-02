Yeni destek müjdesi: Öğrencilere 1 TL oldu

Haber Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin şehir içi ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla yeni bir ulaşım sistemini hayata geçirdi.

1 Mart 2025 itibarıyla uygulamaya giren abonman kart sistemi, üniversite öğrencilerine büyük bir avantaj sunuyor.

Bu sistem sayesinde öğrenciler, aylık sadece 60 TL ödeyerek 60 biniş hakkı kazanacak. Yani her biniş, yalnızca 1 TL'ye mal olacak.

İL GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte Fethiye, Bodrum, Milas, Marmaris ve diğer ilçelerde ikamet eden üniversite öğrencileri de bu indirimli ulaşım fırsatından yararlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KART TEMİNİ

Öğrencilerin bu indirimli abonman karttan yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlar:

Öğrenci belgesine sahip olmak,

İkamet adresinin Muğla il sınırları içinde olması.

Başvurular, il ve ilçe merkezlerinde bulunan Elektronik Seyahat Kartı Basım ve Vize Noktaları üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler, başvuru esnasında gerekli belgeleri temin ettikten sonra, kartlarını alıp hemen kullanmaya başlayabilecekler.