Haberler



Bilgi



Yeni Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Eylül 2024 Fed faizi

Yeni Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Eylül 2024 Fed faizi ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Buna göre, Fed yetkilileri, mevcut verilerin enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini arttırdığını belirtti. Peki, Fed eylül ayı faizi ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi...