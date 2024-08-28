Yeni Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Eylül 2024 Fed faizi
Editör: Yağmur Dinç

Küresel yatırımcıların gözü kulağı, Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor.

FED son olarak kararını 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

FED Başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmasında faiz indirim için Eylül ayını işaret ederek, piyasalarda beklenti oluşturmuştu.

Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? 2024 FED yeni faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

GELECEK FED TOPLANTISI 2024:

Ağustos ayı içerisinde FED faiz toplantısı olmayacak.

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise 18 Eylül saat 21:00 / 22:00 arasında açıklanacak.