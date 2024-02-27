Yeni gelinler mutlaka istiyor! Altın çivi bilezikler yok satıyor; İşte fiyatı... Altına yatırım yapmak isteyen ancak aksesuar olarak da kullananların yeni tercihi, çivi bilezikler oluyor. İşte altın çivi bilezik modelleri ve fiyatı...

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Altın modası her geçen gün değişiyor.

Eskilerin burma bilezikleri, kelepçeleri, hasırları geride kaldı.

Altın takı isteyenler, yeni modellere göz dikiyor.

Yeni gelinlerin favorisi ise çivi modeliyle bileği saran altın bilezik oldu.

Çivi model altın bilezik, hem duruşu hem de fiyatıyla cezbediyor.

Modern ve bileği saran vida olarak da bilinen çivi bilezik, gündelik ve özel günler için harika bir parça oluyor.

Çivili modelleri bildiğimiz çivi gibi bombeli bir şekil verilerek altın bilezik olarak tercih edilmektedir. Çivili altın bilezikler taşlı ve taşsız olarak üretilmekte, kadınların beğenisine sunulmaktadır.

Çivili altın bileziklerde sarı, beyaz ve kırmızı altın renkleri tercih edilmektedir. 8, 14 ve 22 ayar altından üretilen çivili kelepçe bilekliklerin taşlı ve taşsız modelleri mevcuttur.

İşte çivi bilezik modeli ve fiyatları...

14 Ayar 6 gr Çivi Altın Bilezik: 13 bin TL

14 Ayar 8 gr Çivi Altın Bilezik: 17 bin TL

14 Ayar 9 gr Taşlı Çivi Altın Bilezik: 19 bin TL