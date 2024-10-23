Yeni kural geldi: Artık 3 dakikadan fazla sarılmak yasak

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Yeni Zelanda’nın Dunedin Havalimanı, yolcu bırakma alanında asılan bir tabela ile dikkatleri üzerine çekti.

Tabela, vedalaşma sarılmalarına 3 dakikalık bir süre sınırı getirerek, tartışmalara yol açtı. Güney Adası'nda bulunan havalimanında alınan bu güvenlik önlemi, kalabalığın azaltılması amacıyla uygulamaya konuldu.

Tabelada yer alan “Maksimum kucaklaşma süresi 3 dakikadır. Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın” ifadesi, yolcular arasında tartışmalara sebep oldu.

VEDALAŞMAK İÇİN 3 SANİYE YETERLİ

Dunedin Havalimanı Genel Müdürü Dan De Bono, uygulamanın arkasında bir bilimsel çalışmanın yattığını vurgulayarak, kısa süreli kucaklaşmaların bile "aşk hormonu" olarak bilinen oksitosin seviyesini artırabileceğini belirtti.

De Bono, bu süreyi denetlemek için özel bir “sarılma polisi” birimi kurulmayacağını açıkladı. De Bono, "Havaalanları duyguların merkezidir... Çalışanlarımız yıllar içinde ilginç şeyler gördüler" ifadelerini kullandı.