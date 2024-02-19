Yeni mesai saatleri 2024: Özel sektörde mesai saatleri değişecek mi? Kaç saat olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "mesai saatlerinde düzenleme" çalışması başlatıldı. Buna göre, işe ayrılan vaktin kısalacağı öngörülüyor. Peki, özel sektörde mesai saatleri değişecek mi? Mesai kaç saat olacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Dünyanın da çeşitli ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma düzenlemesinin Türkiye’de hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı.

Ülkemizde mesai saati haftalık 45 saat olarak tamamlanıyor.

Haftalık 45 saati aşan çalışma yapıldığında bu çalışma fazla mesai ya da diğer adı ile fazla çalışma ücreti olarak adlandırılıyor.

Çalışma saatleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışma saatleri azalacak mı? sorusu da bu kapsamda merak konusu oldu.

Özellikle, özel sektör çalışanları detayları araştırıyor.

Peki, mesai saatleri kısalacak mı? Özel sektörde mesai saati değişecek mi? İşte ayrıntılar...

Mesai saatleri değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi konusunda düğmeye bastı.

Tüm meslek gruplarının 35-40 saat çalışmasına yönelik hazırlanacak kanun teklifi bekleniyor.

Özel sektörde mesai saati kısalacak mı?

Kabul edilecek düzenleme akabinde hem kamuda hem özel sektörde değişiklik yaşanması öngörülüyor.