Yeni seçim günü belli oldu! İşte sandık tarihi...

Yağmur Uçar

Muhalefet partilerde erken seçim çağrıları sürerken, seçime ilişkin gerçek tarih açıklandı.

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman​, öne alınmış seçim olabileceğini belirtip, sandık için tarih verdi.

Yayman, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte beklenen cumhurbaşkanlığı seçim tarihi...

2027 YILININ KASIM'I

Donald Trump ve Vladimir Zelensky arasında yaşanan tartışmaya atıfta bulunan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bir kez daha 'Başkan' yapacağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi." dedi.