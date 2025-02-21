Yeni sistem için düğmeye basıldı! Artık ikamet değiştiren otomatik etkilenecek

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

Yapılan değişikliklerin ardından aile hekimi değişikliği için beklenilmesi gereken 3 aylık süre 1 aya indirilirken, aynı zamanda aile sağlık merkezleri üzerinden verilen 7 gün 24 saatlik sağlık hizmetinin kapsamı genişletildi.

Yeni yönetmelikle birlikte aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılması sağlnadı.

Bununla birlikte aile hekimi değişikliği isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanındı.

OTOMATİK OLARAK YAPILACAK

Yeni yönetmelik kapsamında aile hekimi değişikliği talebinde bulunmayanların kayıtları ise ikamet adreslerine en yakın en uygun aile hekimine aktarılacak.

Yeni sistemle birlikte nüfus yoğunluğu olan yerlerde kişilerin kayıt değişiklikleri adres yakınlığı ve nüfus uygunluğu gözetilerek otomatik olarak yapılacak.

Kişilerin talepleri durumunda aile hekimi değişikliği yapılabilmesi için 3 ay sınırlaması esnetilerek hekim – hasta ilişkisinin etkin şekilde kurulması amacıyla bu süre 1 aya indirilecek.