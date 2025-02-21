Yeni Sisteme Geçildi: İkamet Değiştiren Otomatik Etkilenecek...

Yağmur Uçar

Bu zamana kadar vatandaşlar, aile hekimlerini kendi talepleri doğrultusunda değiştirebiliyordu.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ikamet değişikliği yapan vatandaşlar için yeni bir kural söz konusu.

DOKTORU DA DEĞİŞECEK

Bu kural kapsamında; bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmezse, ikamet adreslerine en yakın uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilecek.

Vatandaşlar, bir ay sonunda tekrar aile hekimlerini değiştirme hakkına sahip olacak.