Yeni trafik levhası tanıtıldı: Bakın ne anlama geliyor

Haber Merkezi

Son yıllarda trafik düzenlemelerine yönelik önemli değişiklikler yapan Avrupa Birliği ülkeleri, anlaşılmaz bulunan trafik levhalarını yenileme kararı aldı.

Türkiye ile Avrupa’da ortak olarak kullanılan 'yol ver' levhası, İspanya'nın yeni p-35 levhası ile birlikte tamamen yeniden tasarlanıyor.

Yeni levha, iki otomobilin ve iç içe geçmiş okların yer aldığı bir sembol ile dikkat çekiyor. Bu değişikliğin Ukrayna ve Türkiye’de de geçerli olacağı öngörülüyor.

Peki bu yeni levha ne anlama geliyor?

YENİ "YOL VER" LEVHASI

Yeni tasarlanan trafik levhası, sürücülere yaklaşan yol ayrımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamak için önemli bir işlev görecek.

Üzerinde iki otomobil resmi ve iç içe geçmiş ok işaretleri bulunan bu üçgen levha, trafik akışlarının kesişim noktalarına yaklaşıldığını gösterecek.

Özellikle çatal ve kavşak bölgelerinde kullanılması planlanan bu levha, sürücülere 'hazırlıklı ol' uyarısında bulunarak çarpışma riskini azaltmayı hedefliyor.

Bu değişiklikle birlikte, 'yol ver' anlamına gelen mevcut levha, daha açıklayıcı ve anlaşılır bir hale getirilecek.

Yeni p-35 levhasının, trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda sıkça karşımıza çıkması bekleniyor.