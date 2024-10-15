Yeniden gündemde: Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi

Yağmur Dinç

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Cumhuriyetin kuruluş günü olan 29 Ekim'de geçen sene 100. yıl kutlandı. Bu sebeple de emekli vatandaşlara 5 bin TL ikramiye verildi.

2024 yılında da ödeme yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyeyle ilgili bu seneye ilişkin açıklama yaptı.

Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte yanıtı!

29 EKİM İKRAMİYESİ VAR MI 2024

2023 yılında emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi hesaplara geçmişti. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, emeklilere verilen 5000 TL ödemenin ardından gözler bu seneye çevrildi.

Yapılan açıklamalara göre, bu 29 Ekim’de benzer bir ikramiye ödemesi yapılmayacak.