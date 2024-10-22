Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yağmur Dinç

CİMER üzerinden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gelen ihbarın 21 Mayıs 2023'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin kanını donduran ifadeler ve ayrıntılar ortaya çıkarken, 'Yenidoğan çetesini' çökerten savcı Yavuz Engin, makamında tehdit edildi.

Bebek katillerine boyun eğmeyen Savcı, Tüürk milletinin takdirini kazandı.

Gösterdiği dik duruş ile dikkatleri üzerine çeken Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, şüpheliler gözaltına alınırken görüntülendi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından herkese teşekkür eden Engin, yola devam edeceklerini belirtti.

Savcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.”

Peki, Yenidoğan çetesini çökerten savcı kimdir? Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.

Savcı Yavuz Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

Savcı Engin'in 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını verdiği ortaya çıktı.

Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesi'ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön verdi.

Türkiye onu makamında bebek katilleri tarafından tehdit edildiği görüntülerle tanıdI.