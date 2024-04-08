Yer silme suyuna ondan bir bardak ekleyin, parkelerinizin günlerce parlamasını garantileyin... Ev temizliği sırasında silinen parkeler o anda her ne kadar ışıl ışıl parlıyor olsa da birkaç saat içerisinde bu görüntüyü kaybeder. Peki bu temizliğin getirdiği parlaklığı korumak için bir yol var mıdır? İşte, silme suyuna ondan bir bardak ekleyin ve sonucu görün…

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Parkeleriniz ne kadar çok silerseniz silin, en iyi deterjanları kullanmanıza rağmen istediğiniz parlaklığa ulaşmıyorsa aradığınız çözüm meğer elinizin altındaymış.

Pahalı deterjanlara veya kimyasal hiçbir ürüne gerek kalmadan günlerce parlayan parkelere sahip olacaksınız. Uygulayacağınız bu basit yöntem sayesinde ışıl ışıl parlayan parkeleriniz adeta cilalı gibi olacak.

Çoğu kişinin içmeden duramadığı, gerektiğinde yorgunluğun üzerine içilen gerektiğinde yemeklerimizin ve tatlılarımızın yanına eşlik eden o içecek aynı zamanda ev temizliğinde de kadınların hayatını kurtarıyormuş.

Yer silme suyuna 1 bardak…

Çoğu kişi her ne kadar ilk kez duyuyor olsa da bu yöntem uzun yıllardan beri parke parlatmada kullanılan doğal yöntemlerin başında geliyor.

Yer silme suyunuzun içine ekleyeceğiniz siyah çay sayesinde günler süren parlaklığa ulaşmanız kaçınılmaz oluyor. Çayın içerisinde bulunan tanik asit maddesi parkelere istenen parlaklığı veren maddedir.

Bu yöntemi uygulamak için ise yerleri sileceğiniz suyun içine suyun oranına göre bir miktar demlenmiş ve dinlenmiş çay koymak. Ancak, temizliğe başlamadan önce ilk olarak hazırladığınız çayın parkeye zarar verip vermediğini anlamak adına küçük bir yerde deneme yapın.

Yaptığınız denemese sonucunda parkenizde herhangi bir değişiklik olmuyorsa bu yöntemle temizliğe gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. İlk temizlikten sonra bile parkelerinizin leke tutmadığını ve uzun süre parlak kaldığını görecek ve bu yöntemden bir daha vazgeçemeceksiniz.