Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası: Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı

Türkiye'nin konuştuğu olay...

Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

KUNDAKÇI OLAYA DAHİL OLDU

Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne geldi.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLÜYOR

İlk duruşma bugün İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

ENSONHABER DURUŞMAYI TAKİP EDİYOR

Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi aşamasına geçildi.

Kritik duşmayı takip eden Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş salonda yaşananları tek tek aktarıyor.

"ALEYNA İLE 2-3 HAFTA ÖNCE SEVGİLİ OLDUK"

Sanık konumunda yer alan Alaattin Kadayıfçıoğlu yaptığı savunmada, Aleyna Kalaycıoğlu ile olay tarihinden 2-3 önce tanıştıklarını ve sevgili olduklarını belirtirken, "Olay akşamı biz Aleyna ile buluşacaktık zaten. Kendisini aradım, kendisi bana annesinin evinde olduğunu söyledi. Kendisine arabanın yerini sorduğum zaman, kendisi arabanın müzik stüdyosunda kaldığını, aynı zamanda eşyalarının ve köpeğinin de kaldığından bahsetti ve bunların alınması gerektiğini söyledi. Benim şahsımın kendi binek aracım garajda olduğu için köpeğe aracın müsait olmayacağını düşünerek babamın şoförü Hüseyin’i aradım ve Aleyna’nın atacağı konuma gidip arabamın anahtarını almasını rica ettim. Mustafa Bey’le birlikte ben de Aleyna’yı almaya gittim. Aleyna’yı almaya gittiğimde zaten Vito oradaydı, anahtarları almışlardı. Aracın anahtarını kendileri alıp yola koyuldular." ifadesini kullandı.

"ARAÇLA KARŞI KARŞIYA GELDİK"

"Müzik stüdyosunun bulunduğu sokağa girdiğimiz zaman, geçişi engelleyecek şekilde beyaz renkli bir BMW ile karşı karşıya geldik" diyen Kadayıfçıoğlu, "Aleyna bu şahısları görünce panikledi. Kendisi, ‘Bunlar hâlâ buradan gitmedi.’ dedi. Ben kendisine, ‘Bunlar kim?’ dedim. Aleyna bana, ‘Hani sana söylemiştim, gündüz eski erkek arkadaşımın arkadaşları benimle konuşmak istiyorlardı. Aynı zamanda köpeğimi de benden alıkoymak istiyorlardı. Ben gözükmeyerek Berfin’le birlikte çıkmıştım.’ dedi. Ben kendisine polise ihbar etmesini söylemiştim o gün." diye savunmasını sürdürdü.

"ARAMIZDA İTİŞMELER YAŞANDI"

Olayı anlatmayı sürdüren Kadayıfçıoğlu şöyle devam etti:

"Sonrasında karşı araçtaki yolcu koltuğunda bulunan şahısla biz göz göze geldik. Bu şahıs beni ve Aleyna’yı gördü. Birlikte bizi görünce kendisi torpidoya uzandı, arkasındaki şahsa bir şeyler söylüyordu. Ne olduğunu sormak ve araçlarını çekmelerini rica etmek için, aracımızı alacağımızdan dolayı araçtan indim. Tedbirli bir şekilde yanlarına gittim. Konuşmak amacıyla yolcu koltuğunun camını parmağımda bulunan yüzükle tıklattım. Kendisi kapıyı hızlıca itip bana doğru vurdu. Ben kapıyı tuttum. Şahsa, ‘Aracınızı çekin buradan, aracımızı alacağız. Aracınızı çeker misiniz?’ dedim. Şahıs bana küfürler sarf ediyordu.

Yolcu koltuğunda oturan şahsa, ‘Aracımızı alacağız, aracınızı çeker misiniz?’ demem üzerine, o itişme sırasında zaten kapı açıldı. Sonrasında içeri çekildiğimi hatırlıyorum. Kendisi beni tutup içeri çekti. Ben şahısla tek elimle mücadele ediyordum. Çünkü şahıs bana eliyle ve ayağıyla hamle yapıyordu. Hatta göğsüme doğru tekme savurdu. Elleriyle de, iki eliyle hamle yapıyordu. Ben şahsa tek elimle müdahale ediyordum. Ancak şahıs buna devam edince ben de gayriihtiyari, refleks olarak diğer elimi de şahsa götürmüş bulundum."

"BENİM ELİM TETİKTE DEĞİLDİ"

Silahın bir anda patladığını iddia eden sanık, "Şahıs silahı tutmaya çalıştı. Kendisine ‘Dur.’ demeye kalmadan bir anda silah patladı. Ben zaten orada şoka girdim. Çünkü benim silahımın patladığını bile anlayamadım. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı, onu bile anlayamadım. Çünkü benim elim tetikte dahi değildi ve kimseye de nişan almadım efendim. Asla ateş de etmedim." dedi.

AİLEDEN ÖZÜR DİLEMEK İSTEDİ

Daha sonra Kundakçı'nın ailesinden özür dilemek isteyen Kadayıfçıoğlu, "Ben böyle bir kazadan ötürü… Bunu sanki kasten yapmışım gibi yansıttılar. Ben aileden özür dilemek istiyorum. Keşke bana bir şey olsaydı." ifadelerini kullandı.

ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözlerin ardından Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi sanığa "Geber" diye tepki gösterdi.