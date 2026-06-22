LGBT eyleminde aileyi dayatma ilan ettiler

LGBT grupların dün Taksim Meydanı için yaptığı toplanma çağrıları üzerine Emniyet güçleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

İzinsiz eylem çağrısı yapan grupların Taksim'de toplanması engellendi.

Bazı LGBT gruplar, Kadıköy Fenerbahçe'de toplanarak kısa bir yürüyüş yaptı.

HORMON SLOGANLARI ATILDI

Eylem sırasında aileyi koruma düzenlemelerini hedef alan sloganlar atıldı.

Bazı sloganlarda da hormon düzenlemesine dair isteklerini vurguladılar.

AİLEYE DAYATMA DEDİLER

Eylemin sonunda yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Aile diye diye bize dayattıkları ne peki? Onların ‘kutsal’ ailesi bizim hayatlarımız için ne anlama geliyor?"

KÜRTÇE SLOGANLAR

Eyleme katılanlar, yer yer Kürtçe sloganlar attı.

DEM Partili milletvekili Özgül Saki de eyleme katıldı.

BAŞÖRTÜLÜ BİR KADIN DA ARALARINDAYDI

LGBT grupların eyleminde başörtülü bir kadının da yer alması dikkat çekti.

Başörtülü kadının eylemde bulunması, sosyal medyada tartışma yarattı.



