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Yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak 2024?

Yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak 2024? Parti liderlerinin oy kullanacağı yerler açıklandı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede oy verecek? İşte Erdoğan'ın gideceği okul...