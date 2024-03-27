Yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak 2024?

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31 Mart Yerel Seçimi'ne günler kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu, seçmenlerin oy yerlerini açıkladı.
Milyonlarca seçmen, oy vermek için ikamet ettikleri bölgelerdeki okullardan birine atandı. Bu kapsamda liderlerin nerede oy kullanacakları da merak konusu.
Siyasilerin oy sandıkları belli oldu.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak? Erdoğan hangi okulda oy verecek? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı oy yeri 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak.
Erdoğan, ikamet ettiği Kısıklı'nın bağlı olduğu Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.