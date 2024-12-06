Yerli malı haftası ne zaman? 2024 yerli malı haftası tarihi...

Hüseyin Topuz

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de her yıl Aralık ayında kutlanan ve yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan bir haftadır.

Bu hafta boyunca okullarda, yerli üretimin ve tüketimin önemi vurgulanır, öğrenciler yerli malı kullanmanın ve yerli üreticileri desteklemenin önemi hakkında bilgilendirilir.

Yerli Malı Haftası'nın kökeni, Türkiye'de 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran sonrasında yerli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan kampanyalara dayanır.

1946 yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla okullarda resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bu hafta boyunca yapılan etkinlikler arasında, yerli ürünlerle yapılan sergiler, panayırlar, yerli malı kullanma bilincini artırıcı konuşmalar ve gösteriler yer alır.

Peki, yerli malı haftası ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Yerli malı haftası ne zaman?

Yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.