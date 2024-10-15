Yerli malı haftası nedir? Yerli malı haftası ne zaman?

Hüseyin Topuz

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan, yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan bir haftadır.

Bu hafta boyunca okullarda, yerli üretimin ve tüketimin önemi vurgulanır, öğrenciler yerli malı kullanmanın ve yerli üreticileri desteklemenin önemi hakkında bilgilendirilir.

Yerli Malı Haftası'nın kökeni, Türkiye'de 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran sonrasında yerli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan kampanyalara dayanır.

1946 yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla okullarda resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu hafta boyunca yapılan etkinlikler arasında, yerli ürünlerle yapılan sergiler, panayırlar, yerli malı kullanma bilincini artırıcı konuşmalar ve gösteriler yer alır.

Yerli Malı Haftası, yerli üreticilerin desteklenmesi ve ekonomik bağımsızlığın pekiştirilmesi açısından önemli bir rol oynar.

Ayrıca, çocuklara ve gençlere erken yaşta yerli üretim ve tüketim bilinci kazandırmayı hedefler.