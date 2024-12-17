Yeşil ışık yandı! Staj mağdurları dikkat: Hak kaybı yaşadıysanız...

Yağmur Dinç

Staj ve çıraklık süresi, emekli olmak isteyenlerin önüne taş koyuyor.

Özellikle 1980'lerin sonları ve 1990'larda stajyer ve çıraklar, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmedikleri için, bu dönemde sigorta primi yatırılmamış oluyor.

Bu durum ise emekli olmak için gereken prim gününü tamamlamakta zorluk yaşayan bireylere yol açıyor.

Çeşitli yasal düzenlemeler, çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilip edilmemesi konusunda talepler gündeme geliyor.

Emeklilikte staj ve çıraklık süresi mağdurları, hukuki düzenlemeler ve sosyal güvenlik yasalarındaki değişikliklerle, bu mağduriyetlerin çözülmesini istiyor.

MHP'DEN ÇAĞRI

Staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmasını veya borçlanma hakkı tanınmasını isteyen çalışanlar için MHP’den de çağrı geldi.

Hak kayıplarının yaşandığını dikkat çeken MHP’li Baki Ersoy, sürelerin emekliliğe dahil edilmesini istedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, staj ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilmesi ile ilgili talebini dile getirdi.

Ersoy, “Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz “Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emekliliğe Dahil Edilmesi” ile ilgili talebimiz bulunmaktadır. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi, gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerimiz, staj ve çıraklık dönemlerinde fiilen çalışmakta ancak bu süreler emeklilik hesaplamasına dahil edilmediği için hak kaybı yaşamaktadır." dedi.