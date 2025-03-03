Yeşilay haftası nedir? Yeşilay haftası ne zaman?

Hüseyin Topuz

Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan bir farkındalık haftasıdır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından organize edilen bu hafta boyunca, sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Okullarda, kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli etkinlikler, seminerler ve kampanyalar düzenlenerek bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları teşvik edilir.

Yeşilay Haftası, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve zararlı alışkanlıklara karşı toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsat sunar.

Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, bireylerin bağımlılıklardan uzak durmasını teşvik ederken, sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmayı hedefler.