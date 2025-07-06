Yetkililer uyardı: Bahçesinde karga olanlar dikkat!

İngiltere’nin kırsal bölgelerinde rastlandığında çoğu zaman gizemli bir hava katan bu kuşlar, şimdi nesli tehlike altındaki canlılar listesinin kıyısında yer almak üzere.

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) tarafından yapılan son açıklama, kuş gözlemcilerini ve çevrecileri alarma geçirdi.

Bu kuşların nüfusu, İngiltere genelinde her yıl ortalama %4,8 oranında azalıyor. Bu düşüş sessiz ilerliyor ama doğa dengesi açısından oldukça gürültülü bir tehdit barındırıyor.

Bu nedenle RSPB, halkı söz konusu kuşlar için yaşam alanlarında onlara destek olmaya davet ediyor.

DİKKATLİ OLUN!

Nesli giderek tükenme tehlikesi altına giren bu tür için uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

RSPB, ev sahiplerine bahçelerinde yaban hayatı için küçük ama etkili adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Ev sahiplerinden bahçelerinde; böcek ilacı kullanımından kaçınmaları, doğal çim alanları bırakmalarını, kuşların beslenebileceği alanlar yaratmalarını ve özellikle yaz aylarında kuşlara su koymaları konusunda yardımcı olmaları istendi.