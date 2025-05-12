Yıka yıka çıkmıyor: İşte pestisit kalan sebze ve meyveler

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Günümüzde tarımda verimi artırmak, zararlıları ve hastalıkları kontrol altına almak amacıyla yaygın şekilde kullanılan pestisitler, artık sadece tarlalarda değil, sofralarımızda da karşımıza çıkıyor.

Hasat sonrası meyve ve sebzelerin üzerinde ya da içinde kalan kimyasal kalıntılara “pestisit kalıntısı” deniyor.

Ancak bu kalıntılar çoğu zaman gözle görülmez ve sıradan bir suyla yıkama işleminden sonra dahi tamamen temizlenmeyebilir.

Uzun vadeli ve düşük dozda bile olsa bu maddelere maruz kalmak, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi hassas bireyler için sağlık sorunları yaratabilir.

Peki; en çok hangi meyve ve sebzelerde pestisit kalıntısı vardır? İşte dikkat edilmesi gereken liste...

1. Çilek

Yüzeyinde çok sayıda tohum bulunduğu için ilaç kalıntısını kolayca tutar.

Yumuşak yapısı pestisitlerin içine işlemesini kolaylaştırır.

2. Ispanak

İnce yaprakları ve toprağa yakın büyümesi nedeniyle ilaç kalıntısına çok açık.

3. Nektarin ve Şeftali

İnce kabukları yüzünden pestisit kolayca içeri geçebilir.

Özellikle ithal olanlar daha yoğun ilaçlanmış olabilir.

4. Elma

Parlak görünmeleri için çoğu zaman mum ya da koruyucu kaplamayla birlikte pestisit kalıntısı da taşır.

5. Üzüm

Her bir tanesi ayrı ayrı ilaçlandığı için kalıntı seviyesi yüksek olabilir.

6. Dolmalık Biber ve Biber Türleri

Pürüzsüz yüzeyi kalıntının yıkanmasını zorlaştırır. Yumuşak dokusu içeri geçişi kolaylaştırır.

7. Kiraz

Yıkansa bile yüzeyindeki kalıntı inatçıdır.

Kabuk soyulamadığı için direkt olarak tüketilir.

8. Domates

Özellikle sera domateslerinde pestisit oranları daha yüksek çıkabilir.

Taze domateslerin bile bazı analizlerde kalıntı sınırını aştığı tespit edilmiştir.

9. Patates

Toprağın altında yetişmesine rağmen, üretim sürecinde kullanılan kimyasallar köke kadar ulaşabilir.

10. Marul, Roka, Maydanoz gibi Yeşillikler

Su tutucu yapısı nedeniyle hem pestisiti hem kirli sulardan gelen mikroorganizmaları tutabilir.

Sirkeli, karbonatlı ya da limonlu suda bekletme, kabukları soyma gibi ipuçları bazı kalıntıların azalmasına yardımcı olabilir.