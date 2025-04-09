Yıkama suyuna 1 kaşık atın, pestisit kalıntılarını arındırın...

Yağmur Uçar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gıda güvenliğinin üst seviyede sağlanması, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla gerekli durumlarda tarım ilaçları kullanılabiliyor.

Bakanlık, tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması, insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin önlenmesi için son yıllarda çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Yine de, aldıkları sebze ve meyveleri kalıntılardan temizlemek isteyenler en uygun yöntemi araştırıyor.

"Pestisit nasıl arındırılır" sorusunun yanıtını arayanlar için o ipucu haberimizde...

PESTİSİTTEN ARINDIRMA YÖNTEMİ

Sebze ve meyveleri bol suyla yıkamak, pestisitleri bir miktar azaltabilir. Ancak sadece suyla yıkamak, tüm pestisitleri tamamen temizlemeyebilir. Bunun yerine, sebzeleri ve meyveleri yaklaşık 15-20 dakika suda bekletmek de faydalıdır.

Birkaç yemek kaşığı sirkeyi bir litre suya ekleyin ve meyve ve sebzeleri bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Bu işlem, pestisitleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir kase suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve meyve ve sebzeleri bu karışıma batırarak birkaç dakika bekletin. Bu, kimyasal kalıntıları temizlemek için etkili bir yöntem olabilir.

Meyve ve sebzelerin kabuklarını soymak, özellikle dış yüzeydeki pestisitleri temizlemek için etkili bir yöntemdir. Ancak, bu yöntem bazı besin değerlerinin kaybına yol açabilir.

Limon suyu veya karbonat gibi doğal temizleyiciler kullanarak meyve ve sebzelerinizi temizlemek, kimyasal kalıntıları azaltabilir.