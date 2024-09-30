Yıl sonu altın tahmini 2024: Gram ve çeyrekte gidişat... Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte yatırımcılar altın tahminlerini merak ediyor. Bu kapsamda, yıl sonunda gram altın ve çeyrek ne kadar olacak tahmini gündemde yer alıyor.

Yağmur Dinç

Yatırımcıların yakından takip ettiği yıl sonu tahminleri, şekilleniyor.

Ekim ayı ile birlikte yılın son düzlüğüne giriliyor, bu noktada ise son 3 ayda izlenecek yatırım rotası oluşturuluyor.

Yıl sonu tahminleri, altın için merak konusu oluyor.

Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere altında yükseliş sürecek mi, düşecek mi? İşte 2024 sonu altın tahmini...

YIL SONU ALTIN TAHMİNİ 2024

Son 22 yılda gram altın Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı olmuştur. Yıllık bazda en fazla getiri gram altındadır.

30 Eylül itibarıyla gram altın 2. 922 TL'den, çeyrek altın ise 5 bin 24 TL'den işlem görmektedir.

Ekonomistlerin yıl sonu tahmini ise gramın 3 bin lirayı geçeceği yönünde. Yani, altın 2024 yılı bitmeden bir rekor daha kırabilir.

Ancak bu sürece, Fed ve TCMB faiz kararları da etkili olacak.