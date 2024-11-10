Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları 2025: Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet...

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Geçtiğimiz yıl 400 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye, bu yılki Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 600 milyon TL’ye yükseldi.

31 Aralık 2024’te gerçekleşecek büyük çekilişe ilgi şimdiden yoğunlaşırken, vatandaşlar büyük ödülü kazanma hayaliyle bilet satış noktalarına yöneliyor.

Bugün satışa çıkan bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, 2025 yılı için Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI 2025

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye miktarı 600 milyon TL olarak açıklanırken, bilet fiyatları da kesinleşti.

Bu yıl için belirlenen bilet fiyatları;

Tam biletler 600 TL

Yarım biletler 300 TL

Çeyrek biletler 150 TL