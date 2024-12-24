Yılbaşı gecesi: 31 Aralık 2024 Salı yarım gün mü, tatil mi?

Yağmur Dinç

Bir yılı daha geride bırakırken; yeni yıl için heyecanlı hazırlıklar başladı.

2025'in gelişini kutlayacak olanlar, mesai saatlerinde bir düzenleme olup olmadığını araştırıyor.

Bu sene salı gününe denk gelen yılbaşı gecesi, resmi tatil mi yoksa yarım gün mü merak ediliyor.

"31 Aralık 2024 Salı tatil mi, yarım gün mü" sorusu arama motorlarına yöneltilirken; yanıtı haberimizde...

31 ARALIK SALI TATİL Mİ

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi, kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 Aralık Türkiye'de resmi tatil değildir. Ancak bazı kurumlar, öğleden sonra tatil ilan edebilir.