Yılbaşı gecesi hangi kanalda, ne var? 31 Aralık 2023 TV yılbaşı özel programları!

2024 yılına sayılı günler kala, yeni yıla evde girmek isteyenler planlarını yapmaya başladı.
Her yıl olduğu gibi, birçok kanal geleneksel yeni yıl kutlamaları ve özel programlarla izleyicilerin evlerine konuk olacak.
Yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında büyüleyici gösteriler, özel skeçler ve müzik performanslarıyla dolu bir program akışı izleyicileri bekliyor.
Yılbaşı gecesi eğlence dolu bir gece geçirmek isteyenler, ünlü isimlerin katılacağı programları araştırmaya başladılar.
Peki hangi kanalda, hangi yılbaşı programı yayınlanacak? 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi özel programları…
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel – TV8
Jüri koltuğunda ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında; Evrim Alasya, Ceren Kararkoç, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Gupse Özay, Özgü Kaya, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler konuk olacak.
İbo Show – Star TV
İbo Show’un yılbaşı özel programına ise Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar konuk olacak.
Şarkılar Bizi Söyler – Kanal D
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler’de, yılbaşı gecesi Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi yer alacak.
Lingo Türkiye – TRT 1
TRT 1’in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye’de yılbaşı gecesi; Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Melis Sevin, Fettah Can, Berk Atan, Doğu Demirkol, Cansu Kurtçu, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli ve Merih Öztürk konuk olacak.
Kim Milyoner Olmak İster özel bölüm – ATV
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel – Show TV
Yeni yıl filmi – FOX TV