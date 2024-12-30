Yılbaşı kredileri onaylandı! Duyan bankaya koşuyor; Ertelemeli ve faizsiz...

Yağmur Dinç

Yılın son müjdesi...

Bankaların yılbaşı dönemine özel olarak sunduğu tüketici kredisi kampanyaları başladı.

Bu tür krediler genellikle alışveriş, tatil planları, ev dekorasyonu gibi yılbaşı döneminde artan ihtiyaçlara yönelik finansman sağlamak amacıyla hazırlanıyor.

Cazip faiz oranları, esnek ödeme planları ve düşük masraflarla sunulan yılbaşı kredisi, birçok bankada farklı seçeneklerle yer alıyor.

Hatta bazı bankalar, online olarak krediyi direkt hesaba aktarıyor.

İşte faizsiz ve ertelemeli yılbaşı kredisi sağlayan bankalar...

ENPARA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 50.000 TL

6 aya varan vade ile, 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!

QNB

Faiz Oranı %0 (Faizsiz)

Toplam 20.000 TL

6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi!

AKBANK

Faiz Oranı:%0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Kredi!

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 50.000 TL

6 ay vadeli, 25.000 TL kredi!

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!