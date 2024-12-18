Yılbaşı Sofrası İçin Harika 14 Meze Önerisi

Yağmur Dinç

Yılbaşı sofrası, hem görsel hem de lezzet açısından özenle hazırlanan, yılın en özel akşamlarından birine özgü bir kutlama alanıdır.

Yeni yılın başlangıcını aileyle, dostlarla birlikte kutlamak, bu geceyi unutulmaz kılmak için sofra genellikle zengin ve çeşitli olur.

Meze tabakları, ara sıcaklar, ana yemekler ve tatlılar arasında özenle seçilmiş lezzetler bir araya gelir.

Yılbaşı menüsünde, geleneksel yemekler kadar modern dokunuşlar da yer alabilir; humus, fava, zeytinyağlı enginar gibi mezeler, fırında hindi, kuzu tandır gibi ana yemekler ve baklava, profiterol gibi tatlılar sofrayı süsler.

İşte yılbaşında ne meze yapsam diye düşünenlere birkaç tavsiye...

1. Fava

Malzemeler: Kurutulmuş bakla, zeytinyağı, soğan, limon, tuz, nane

Yapılışı: Kurutulmuş baklaları haşlayıp, püre haline getirir, zeytinyağı, soğan ve limonla tatlandırarak, soğutun. Üzerine taze nane serpiştirerek servis edebilirsiniz.

2. Humus

Malzemeler: Nohut, tahin, zeytinyağı, limon, sarımsak, tuz

Yapılışı: Haşlanmış nohutları, tahin, limon suyu, zeytinyağı ve sarımsakla karıştırıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar robottan geçirin. Zeytinyağı ve pul biberle süsleyin.

3. Cacık

Malzemeler: Yoğurt, salatalık, sarımsak, zeytinyağı, tuz, nane

Yapılışı: Yoğurdu çırpın, rendelenmiş salatalık, sarımsak, tuz ve nane ekleyin. Buz dolabında biraz soğutun ve nane ile süsleyerek soğuk servis edin.

4. Patates Salatası

Malzemeler: Haşlanmış patates, taze soğan, maydanoz, zeytinyağı, limon, tuz, karabiber

Yapılışı: Patatesleri haşlayıp doğrayın. Üzerine doğranmış taze soğan ve maydanoz ekleyin. Limon, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırarak karıştırın.

5. Zeytinyağlı Enginar

Malzemeler: Enginar, zeytinyağı, limon, havuç, bezelye, dereotu

Yapılışı: Enginarları temizleyip haşlayın, havuç ve bezelye ile birlikte zeytinyağında pişirin. Limon ve dereotu ile tatlandırın.

6. Kısır

Malzemeler: Bulgur, domates, salatalık, taze nane, taze soğan, zeytinyağı, nar ekşisi, limon

Yapılışı: Bulguru sıcak su ile dökün ve demlendirin. Doğranmış sebzeleri (domates, salatalık, soğan) ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi ve limon ile tatlandırın.

7. Beyran Çorbası

Malzemeler: Kuzu eti, pirinç, soğan, sarımsak, biber, nane, tuz

Yapılışı: Kuzu etini haşlayıp, et suyunu çıkarın. Pirinç, soğan ve baharatlarla birlikte kaynatarak sıcak servis edin.

8. Acılı Ezme

Malzemeler: Domates, biber, soğan, sarımsak, nar ekşisi, zeytinyağı, pul biber

Yapılışı: Domates, biber ve soğanı ince doğrayıp, zeytinyağı ve nar ekşisiyle karıştırın. Baharatlarla tatlandırıp, pul biber serpiştirerek sunabilirsiniz.

9. Kumpir

Malzemeler: Patates, zeytinyağı, mısır, zeytin, kaşar peyniri, dondurulmuş bezelye, turşu

Yapılışı: Patatesleri haşlayıp, içini açın ve içine peynirli karışımlar, mısır, bezelye ve zeytinle doldurun. Fırınlayarak sıcak servis yapın.

10. Kalamar Tava

Malzemeler: Kalamar, un, mısır unu, tuz, karabiber, sıvı yağ

Yapılışı: Kalamarları halka halka doğrayın, un ve mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Limon dilimleriyle birlikte servis edin.

11. İçli Köfte

Malzemeler: Bulgur, kıyma, soğan, ceviz, baharatlar

Yapılışı: Bulgur ve ince doğranmış etle iç harcını hazırlayıp, dışını da bulgurla kaplayarak kızartın.

12. Şakşuka

Malzemeler: Patlıcan, kabak, biber, domates, sarımsak, zeytinyağı

Yapılışı: Sebzeleri doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Domates ve baharatlar ekleyip pişirin. Soğuk olarak servis edin.

13. Acılı Yoğurtlu Ezme

Malzemeler: Yoğurt, acı biber, sarımsak, zeytinyağı, tuz

Yapılışı: Yoğurdu bir kaba alın, ince doğranmış acı biber, sarımsak ve zeytinyağı ile karıştırarak servis edin.

14. Simit Tabağı

Malzemeler: Çeşitli peynirler, zeytin, cips, kuru meyve, fındık, ceviz, badem

Yapılışı: Peynirler, zeytinler, kuru meyve ve çerezleri şık bir tabakta sunarak misafirlere kolayca sunabilirsiniz.