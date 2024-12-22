Yılbaşında 12 adet üzüm yiyin, gerisini bırakın...

Yağmur Dinç

Yeni yıl geleneği olan 12 üzüm yeme, İspanya ve birçok Latin Amerika ülkesinde şans, mutluluk ve bereket dilekleriyle yapılan bir gelenektir.

Her üzüm, bir yılın ayını simgeler ve her birinde dilekler yapılır.

Hem eğlenceli hem de kültürel bir anlam taşıyan bu gelenek, yılbaşında sevdiklerinizle birlikte kutlanabilir.

Yeni yıla çok az bir zaman kala, "yılbaşında 12 üzüm yemek" merak konusu olur.

İşte bakın ne işe yarıyormuş...

ŞANS GETİRİYOR

12 üzüm yeme geleneği, yeni yılın bereketli, şanslı ve sağlıklı geçmesi için yapılır. Her üzüm, yeni yılın bir ayını simgeler ve o ayda başarı, mutluluk veya sağlık gibi dileklerin gerçekleşmesi beklenir.

Bu gelenek, özellikle Meksika, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador gibi Latin Amerika ülkelerinde de oldukça yaygındır.