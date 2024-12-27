Yılbaşında kapı girişine 1 tane bırakın, aşka ve paraya kapı açın

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Yeni yıla sayılı günler kaldı…

Herkesin dileği aynı: Daha şanslı, daha zengin ve daha sağlıklı olmak.

Peki, yeni yılı karşılarken uygulayacağınız bazı ritüellerin gerçekten bu dilekleri gerçekleştirebileceğine inanıyor musunuz?

Gelin, hep birlikte bu ilginç ritüellerden birine göz atalım.

Halk arasında sıkça konuşulan bir ritüel var ki adeta şans mıknatısı!

Yılbaşında evinizin girişine koyacağınız bu sembol sayesinde bolluk ve bereketin sizi bulacağına inanılıyor.

KAPI GİRİŞİNE 1 TANE KOYUN

Yılbaşında kapı girişinize, yemek masanıza veya pencere kenarlarına yerleştireceğiniz kokina çiçeği, evinize pozitif enerji getirmenin yanı sıra yeni yıl dileklerinize eşlik ediyor.

Kokina, sadece şık bir dekorasyon öğesi değil, aynı zamanda şans, sağlık ve bolluğu simgeliyor. Ailenizle birlikte bu çiçeği süslerken yeni yıl için niyetlerinizi belirlemeyi unutmayın.