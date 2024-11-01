Yılın teknik direktörü ödülünü en çok kazanan isimler belli oldu! Zirvede Süper Lig'in efsanesi var...

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Her yıl düzenlenen Ballon d’Or ödül töreninde teknik adamlarda yarışıyor. Teknik adamlar arasında süren kıyasıya mücadelelerde o isim zirveyi bırakmıyor.

Bu yıl düzenlenen Ballon d’Or ödüllerinde Yılın teknik direktörü olan Carlo Ancelotti, Real Madrid ile gösterdiği başarılar sonucunda üçüncü kez ödülün sahibi oldu.

2024 yılı itibarıyla üçüncü kez bu ödülü kazanan Ancelotti, futbol tarihine geçerek en çok yılın teknik direktörü ödülünü kazanan isimler arasına girdi.

Ancelotti’nin yanı sıra listenin zirvesinde ise Süper Lig takımları arasında yer alan o Türk takımının teknik adamı yer aldı.

İŞTE EN ÇOK YILIN TEKNİK ADAMI ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİMLER...

Carlos Bianchi | 2 kez | Boca Juniors (1999, 2002)

Alex Ferguson | 2 kez | Manchester United (1998, 2007)

Ottmar Hitzfeld | 2 kez | Borussia Dortmund (1996), Bayern Münih (2000)

Jürgen Klopp | 2 kez | Liverpool (2019, 2020)

Zinedine Zidane | 2 kez | Real Madrid (2017, 2018)

Marcello Lippi | 2 kez | Juventus (1996, 1997)

Carlo Ancelotti | 3 kez | Milan (2006), Real Madrid (2014, 2024)

Pep Guardiola | 3 kez | Barcelona (2008), Manchester City (2010, 2023)

Jose Mourinho | 4 kez | Porto (2003), Chelsea (2004), Inter (2009), Real Madrid (2011)