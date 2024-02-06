Yıllardır çöpe attığımız patates kabuklarının mucizeleri ortaya çıktı! Sağlıktan, temizliğe her şeyde etkili.. Birçok sebze ve meyvede olduğu gibi patatesleri de soyduktan sonra kabuklarını ilk iş olarak çöpe atıyoruz. Meğer çöpe attığımız bu kabuklar öyle mucizelere gebeymiş ki gelin birlikte bakalım…

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Patates 7’den 70’e herkesin severek tükettiği besinlerin başında geliyor. Birçok yemeğin vazgeçilmezi olan patatesin aynı zamanda kabukları da birçok alanda kullanıldığında mucizeler yaratıyormuş.

Soyduktan sonra ilk iş çöpe attığımız bu kabukların etkilerini duyduktan sonra pişman olamamak ise elde değil.

İşte, farklı alanlarda ki etkilerini öğrendiğinizde yok artık dedirtecek kullanım alanları…

Yanık ve yaralarda patates kabuğu

Patates kabukları, cildinizin herhangi bir yerinde bir anlık dikkatsizlik sonucunda oluşan yanıklarınıza adeta ilaç gibi gelecek. Oluşan yanık ve yaralarınıza patates kabuğu sürmek acınızı hafifletmekte yardımcı olacaktır.

Gümüş temizliğinde patates kabuğu

Evimizde bulunan gümüş eşyaların temizliğinde de oldukça etkili olan kabuklar, içerisinde bulundurduğu nişasta ile lekeleri gidermede oldukça başarılı olduğundan etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.

Göz altı torbalarında patates kabuğu

Birçok kadın için kabus gibi sorun olan göz altı torbalarında da patates kabukları oldukça etkilidir. Yüzünüze uyguladığınızda, yüzünüzdeki şişkinliği azaltarak, göz altı torbalarınızı indirecek ve hatta göz altı morluklarını geçirmekte bile etkili olacaktır.

Pasları çıkarmada patates kabuğu

Mutfağınızda yer alan metal araç gereçlerinizde oluşan pasları gidermede de oldukça etkili olan kabukları, paslı yüzeylere sürmeniz yeterli olacaktır.

Deri temizliğinde patates kabukları

Sağlıkta ve temizlikte bu denli etkili olan kabukları deri temizliğinde de kullanmanız etkili sonuçlar almanızı sağlayacak. Ayrıca sadece kabukları değil bu sefer çiğ patatesin suyu ile ayakkabılarınızı silmeniz ayakkabılarınızın ilk günkü parlaklığına kavuşturacak kadar etkili olacak.

Patates kabuğundan cips

Hem sağlıklı hem de maliyetsiz atıştırmalık hazırlamanıza olanak tanıyan patates kabuklarından cips yapabilirsiniz.

Cips yapmak için ise, soyduğunuz patates kabuklarını iyice yıkadıktan sonra suda bekletip üzerine tuz ekleyiniz. Ardından iyice kuruladığımız kabukları kızartarak ya da fırınlayarak mükemmel patates cipsleri elde edebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak üzerine baharat serpiştirerek 180 derecelik fırında kızarana dek pişirebilir ve lezzetin tadına varabilirsiniz.

Saçlarda patates kabuğu

Etkileri saymakla bitmeyen kabuklar saç konusunda da oldukça başarılı. Saçlarınızın arasında göz kırpan beyaz saçlarınıza patates kabuğu ile doğal mucize yaratabilirsiniz. Beyaz saçları boyamadan patates kabuğu ve klorsuz su ile bu saçları kapatmak mümkün.

Klorsuz suyun içine eklediğiniz patates kabuklarını 25 dakika boyunca kaynatıp süzdükten sonra boş bir şişeye aktarıp duştan sonra saçınızı uygulayınız. Uygulama işleminin ardından saçınızı yıkamadan işleminize devam edebilir Bu yöntemle kırıklarınıza ve kepek sorunlarına da veda edebilirsiniz.

Güneş lekelerine patates kabuğu

Güneş sebebiyle cildinizde oluşan lekelere patates ile doğal bir leke açıcı oluşturabilmeniz mümkün. Cilt için doğal bir ağartıcı görevi üstlenen patates parlatıcı madde görevi gören C vitamini ile birlikte ciltteki koyu lekeleri ve ince çizgilerle kırışıklıkları önlemektedir. Bu sayede tek ton bir cilde ulaşmak da daha kolay bir hale geliyor.

Mutfak temizliğinde patates kabuğu

Mutfak temizliğinde de hatırı sayılır bir etki sunan kabuklar, temizlik yaparken sizi tonlarca kimyasal madde kullanmaktan kurtaracak. Patateslerin ıslak tarafı ile birlikte yüzeyleri ovalayabilir lekeleri çıkarttıktan sonra temiz bir bez ile durulayıp kurulayabilirsiniz.