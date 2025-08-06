Yıllardır yanılmışız! Hakiki tereyağı hangi renkte olmalı?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tereyağı, rengiyle de sık sık tartışma konusu oluyor.

Tereyağı sofralarımızın vazgeçilmezi olsa da, hakiki tereyağını rengine bakarak ayırt etmeye çalışanların sayısı oldukça fazla.

Ancak birçok kişi bu konuda büyük bir yanılgıya düşüyor. Peki, gerçek tereyağı hangi renkte olur?

İşte merak edilenler...

Uzmanlar, rengin tek başına yeterli bir kriter olmadığını vurgularken, halk arasında yaygın olan "sarı tereyağı daha doğaldır" algısının her zaman doğruyu yansıtmadığını belirtiyor.

Gerçek tereyağının rengi; hayvanın neyle beslendiğine, hangi mevsimde üretildiğine ve nasıl işlendiğine göre değişiklik gösterir.

İlkbahar ve yaz aylarında, merada otlayan ineklerin sütü daha fazla beta karoten içerdiğinden dolayı bu dönemlerde üretilen tereyağları daha sarı tonlarda olur.

Kış aylarında ise hayvanlar kuru yemle beslendiği için sütteki beta karoten oranı azalır, bu da tereyağının renginin daha açık ve soluk olmasına yol açar.