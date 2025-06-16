YKS 2025 sınav yeri sorgulama: YKS giriş belgesi PDF indirme ekranı

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YKS 2025 için sayılı günler kaldı.

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı ile milyonlarca genç hayal ettiği eğitime kavuşacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için giriş belgeleri de yayınlandı.

Öğrenciler, sınava girecekleri okulun yerini öğrenmek ve giriş belgesini hazır etmek adına PDF formatına başvuruyor.

Peki; YKS giriş belgesi nereden alınır? İşte YKS 2025 sınav giriş belgesi PDF ekranı...

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2025

Sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz çıktısını almak zorunludur. Bu belge, sınav günü giriş esnasında kontrol edilir.

ais.osym.gov.tr adresine girin. T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş yapın. "2025-YKS Sınav Giriş Belgesi" bölümüne tıklayın. Açılan belgeyi PDF olarak indirip yazdırın.

YKS giriş belgesi üzerinde, sınava gireceğiniz okulun adresi, sınav salonu ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır.

PDF İNDİRME EKRANI