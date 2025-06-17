YKS adaylarına müjde: 2 gün ücretsiz

Haber Merkezi

Üniversite adayları, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS 2025) girecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gidecek olan öğrenci ve görevli öğretmenler, sınav gününe dair bilgileri araştırırken, toplu taşımaların durumu da merak konusu oldu.

YKS günü otobüs, metro, metrobüs, tramvayların ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Peki, 2025 YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? İşte detaylar...

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA 2025

Sınav günü İstanbul'da öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.