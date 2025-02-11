YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 YKS başvuru tarihleri...

Hüseyin Topuz

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Bilindiği üzere YKS sınavı için başvurular 6 Şubat 2025 Perşembe günü itibariyle başladı.

2025 YKS'ye başvuru yapacak olan adaylar başvuru tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.

YKS sınavı için başvuruların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte başvuruların biteceği o tarih...

YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

6 Şubat'ta başlayan 2025 YKS başvuruları 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.