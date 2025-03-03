Haber Merkezi

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (YKS) için gün sayıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınava dair araştırmalar hız kazanmış durumda.

6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuruların ne zaman biteceği ve sınav ücretlerinin ne zamana kadar yatırabileceği merak ediliyor.

21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınavlar için aynı zamanda geç başvuru tarihleri de gündem olmuş durumda. Peki, YKS başvuruları uzatıldı mı? Sınav ücreti ödemesinde son gün ne zaman?

SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Sınava katılım sağlamak isteyen ve başvurularını yapan milyonlarca aday sınav ücreti için son yatırlıma tarihinin ne zaman olduğuna dair araştırmalarını hızlandırmış durumda.

YKS başvuru işlemleri bu yıl 6 Şubat’ta başlarken 3 Mart Pazartesi günü sona erecek. Adaylar 4 Mart saat 23:59'a kadar sınav ücreti yatırabilecek.

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite sınavı başvurusu yapmayı unutan veya sınava girmeye karar veren adaylar için ÖSYM geç başvuru takvimini yayınladı.

Haziran ayında yapılacak sınavların geç başvuru işlemleri ise 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.