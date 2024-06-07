YKS için hayati uyarı: Bunları yapan sınava alınmayacak... Bu hafta sonu YKS sınavına girecek olan milyonlarca aday, yanında ne götürüp ne götüremeyeceğini merak ediyor. ÖSYM uyardı. Yanında bunları götüren, sınava alınmayacak…

ensonhaber.com

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarında gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu YKS'ye girecek binlerce aday, sınav öncesi hazırlıklarını tamamlamak için son kontrollerini yapıyor.

Yıl boyunca büyük bir emekle sınava hazırlanan öğrenciler, herhangi bir aksilik yaşamamak için sınava girerken yanlarında bulunması gerekenleri merak ediyor.

Peki YKS’ye girerken neler gerekli? İşte sınav zamanı yanınızda bulunması ve bulunmaması gerekenler…

YKS’ye girerken yanınızda bulunması gerekenler

-Sınava Giriş Belgesi (SGB): İlgili oturuma ait sınav giriş belgenizi mutlaka yanınıza alın.

-Kimlik Belgesi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunuzun aslı yanınızda olmalı.

Özel Durumlar İçin Geçerli Kimlik Belgeleri:

-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve kanuni mirasçılarının fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı.

-Pasaportları olmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı.

-T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi.

Unutmayın, fotoğrafsız kimlik belgeleri sınavda kesinlikle kabul edilmiyor.

YKS’ye girerken yanınızda bulunmaması gerekenler

Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır.

Bu araçlarla sınava girmiş adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.