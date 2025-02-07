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Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olan milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 başvuruları için süreç 6 Şubat itibariyle başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takviminde 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisine yer verilmesinin ardından başvuru yapmak isteyen adaylar sınav ücretleri hakkında araştırmalarına başladı.

Başvurunun geçerli olabilmesi için ödenmesi gereken ücretin ne kadar olduğu ve hangi bankalardan yatırılabileceği merak ediliyor. Peki, 2025 YKS sınav ücreti ne kadar? Sınav başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

2025 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi. YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ancak ücret ödeme için son gün 4 Mart 2025 olarak belirlendi.

YKS ÜCRETİ HANGİ BANKALARDAN YATIRILABİLİR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)