YKS sınav yerleri sorgulama: 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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2024 YKS sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini öğrenmek için aramalarına hız verdi.

3 oturum şeklinde uygulanacak olan YKS sınavı 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Sınava az bir süre kala sınava girecek adayların son hazırlıkları devam ediyor.

Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Sınav giriş yerlerinin, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

Buna göre Mayıs ayının son haftasında YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanacak olan sınav giriş belgeleriyle birlikte, sınava katılacak olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrenebilecek.