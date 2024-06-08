YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? TYT, AYT, YDT sonuç tarihi…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024, heyecanla beklenen TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumuyla başladı.
Bugün gerçekleştirilen TYT sınavında adaylar, toplamda 120 soruya odaklandı.
AYT ve YDT oturumlarını ise 9 Haziran'da düzenlenecek.
Üniversite sınavının ilk oturumunu tamamlayan adaylar, 2024 YK sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
Öğrencilerin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, sonuçlar 17 Temmuz'da resmi olarak açıklanacak.
YKS sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.
TYT, AYT ve YDT sonuçları, bu platform aracılığıyla adaylara ulaştırılacak.