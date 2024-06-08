Haberler



Bilgi



YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? TYT, AYT, YDT sonuç tarihi…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? TYT, AYT, YDT sonuç tarihi… YKS’nin ilk oturumu olan TYT sınavı tamamlandı. Milyonlarca adayın gözü sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?