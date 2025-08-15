YKS tercih sonuçları 2025: Son dakika YKS tercihleri açıklandı mı, sonuç ekranı açıldı mı?

YKS tercihlerini tamamlayan binlerce aday, artık gözünü sonuç tarihine çevirdi.
Hangi üniversitede öğrenim göreceğini öğrenmek isteyenler, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor
ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre sonuçların açıklanacağı tarih belli.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak.
Peki; YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Sonuç sayfası ne zaman açılacak?
İşte tercih sonuçlarının açıklanacağı gün ve sonuç sorgulama ekranı...
YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI 2025
YKS tercih işlemleri 13 Ağustos saat 23:59'da sona erdi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı.
Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Kayıt tarihlerine bakıldığında 1-5 Eylül baz alınırsa, tercih sonuçlarının en geç Ağustos'un son haftası açıklanması bekleniyor.