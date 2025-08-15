YKS tercih sonuçları 2025: Son dakika YKS tercihleri açıklandı mı, sonuç ekranı açıldı mı? YKS tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Hangi üniversiteye gideceğini öğrenmek isteyenler, an be an "tercih sonuçları açıklandı mı" merak ediyor. Peki; YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte görüntüleme ekranı ve sonuç tarihi...