YKS'ye girmek zorunlu mu? Hangi oturumlar isteğe bağlı? YKS'ye başvurup girmezseniz...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin verileri paylaştı.

Başkan Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu." açıklamasını yaptı.

Sınav'a saatler kala ise dikkat çeken bir soru gündeme geldi: YKS'ye girmek zorunlu mu?

Başvuru yapan adaylar, sınava girmemeleri durumunda bir ceza uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

Peki; YKS'ye girmek zorunlu mu? Girilmezse ne olur? İşte bilgiler...

YKS'YE GİRMEK ZORUNLU MU

Tüm YKS başvuru sahiplerinin, zorunlu olarak Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları gerekmektedir. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

Başvuru yapıp girmeyenlerin ise şahsi tercihi olup herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.