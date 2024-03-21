Yoğurda o sebzenin tohumunu katın, halsizlikten kireçlenmeyi hepsini unutun… Çoğu kişinin tadından hoşlanmadığı yemeğinin yanından bile geçmediği o sebzenin tohumları adeta şifa saçıyor. Yoğurda katıp tükettiğinizde ne halsizlik bırakıyor ne de kireçlenme şikayetiniz kalsın…

ensonhaber.com

Sağlık açısından birçok faydası bulunan ancak herkesin çokta sevmediği sebzenin tohumlarını yoğurtla karıştıran yeniden doğmuş gibi oluyor.

Ne kireçlenme sıkıntısı bırakıyor ne de yataktan kaldırmayan o halsizlikten eser bırakıyor. İster sabah ister akşam ne zaman isterseniz o zaman tüketeceğiniz yoğurtlu karışım resmen şifanız olacak.

İçerdiği antioksidan içeriğiyle sağlığınız açısından oldukça faydalı olan besinin tohumları adeta şifacınız gibi o sağlık sorunlarını tedavi edecek.

Yoğurda biraz ekleyin kireçlenme ağrılarını unutun…

Aktarlarda bulunan ve bamya çekirdeklerinin ayıklanması ile elde edilen bamya tohumu tam bir şifa deposu olarak tüketiliyor.

Bitkisi kadar tohumu da etkili olan bamya, diyabet, eklem ağrıları, kolesterol, akciğer ve astıma kadar birçok sağlık problemine fayda sağlayabiliyor.

Geleneksel tedaviler arasında oldukça yaygın olarak tüketilen yoğurt ve bamya tohumu karışımı düzenli olarak tüketildiğinde dizlerde meydana gelen kireçlenmeden kaynaklı olan ağrılara derman oluyor.

Aynı zamanda beyin sağlığında da koruyucu etkileri olan bamya tohumu içerdiği B vitamini sayesinde unutkanlığı ilacı olarak da tüketiliyor. Bamya tohumu, hücrelerin yenilenmesini ve sağlıklı olmasını sağlıyor.

Ayrıca kolesterolü dengeleyici etkileri olan bamya tohumu sindirimini içinde fayda sağlayarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına da yardımcı oluyor.