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YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...

YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih... 2025 yılının ilk YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...