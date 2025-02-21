YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Hüseyin Topuz
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım başladı.
ÖSYM tarafından 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen bu yılın ilk YÖKDİL sınavı sonrasında, adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu.
YÖKDİL sınavı sonrasında sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında araştırmaya başladı
Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...
YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.