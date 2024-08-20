Editör: Salih Demirgan
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları için geri sayım başladı.
ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen bu yılın 2. YÖKDİL sınavı sonrasında, adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu.
YÖKDİL sınavı sonrasında sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında araştırmaya başladı
Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...
YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Açıklanan sonuçlar bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.