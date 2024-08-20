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YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih... 2024 yılının 2. YÖKDİL sınavınının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih...