Yola çıkacaklar dikkat: 185 gün şartını karşılamayan yandı!

Haber Merkezi

Her yıl yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’dan Türkiye’ye doğru başlayan yoğun gurbetçi trafiği, bu yıl da tüm hızıyla sürüyor.

Binlerce gurbetçi, memleket hasretini gidermek, akrabalarını ziyaret etmek ya da tatillerini Türkiye’nin sahil kasabalarında geçirmek için kendi özel araçlarıyla yollara düşüyor.

Ancak bu yolculuğa çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli bir kural var: “185 gün şartı”.

Türkiye’ye yabancı plakalı araçla giriş yapmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken bu kritik kural, gümrük kapılarında yaşanabilecek büyük sorunların önüne geçmek için oldukça önemli.

E-DEVLET’TEN KONTROL EDİLİYOR

Resmî olarak yürürlükte olan “185 gün kuralı”, bir kişinin yabancı plakalı aracıyla Türkiye’ye giriş yapabilmesi için, araç giriş tarihinden geriye dönük 1 yıl içinde en az 185 günü yurt dışında geçirmiş olmasını zorunlu kılıyor.

Yani yıl boyunca Türkiye’de kalmış ya da yurt dışı süresi 185 günün altında kalan kişiler, araçlarıyla ülkeye giriş yapmak istediklerinde sınırda engelle karşılaşabiliyor.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlar, Türkiye’ye araçla girişte aranan 185 gün şartını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor.

www.turkiye.gov.tr adresine girerek “Yurtdışı Yerleşiklik Sorgulama” hizmetini kullanan vatandaşlar, Türk pasaportlarıyla yaptıkları giriş-çıkış bilgilerine ulaşabiliyor.