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Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO’nun o seferleri iptal edildi…

Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO’nun o seferleri iptal edildi… Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında iptal kararları alındı. Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bazı deniz otobüsü seferleri yapılamayacağı bildirildi. İşte, iptal edilen seferler…