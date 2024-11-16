Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO’nun o seferleri iptal edildi…

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. İstanbul ve Bursa’dan yapılacak olan bazı deniz otobüs seferleri için iptal kararı alındı.
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen sefer bilgileri ise İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet siteleri üzerinden paylaşıldı. İşte, iptal edilen seferler...
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.